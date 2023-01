하정우·주지훈의 반전매력…티빙 '두발로 티켓팅' 20일 공개

뉴진스·블랙핑크·르세라핌·아이브 '글로벌 200' 차트 진입 그룹 방탄소년단(BTS)의 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 31주 연속 이름을 올렸다. 18일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 '프루프'는 전주보다 33계단 하락한 120위에 올랐다. RM의 첫 공식 솔로 앨범 '인디고'도 같은 차트 125위에 자리했다. 정국이 부른 '드리머스'(Dreamers)는 빌보드 세부 차트 '글로벌 200'에서 155위, '글로벌'(미국제외) 90위, '월드 디지털 송 세일즈' 13위에 올랐다. 에이티즈의 국내 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스'(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)는 '빌보드 200'에서 전주 7위보다 33계단 떨어진 40위를 기록했다. '글로벌 200' 차트에서는 K팝 걸그룹의 활약이 돋보였다. 앞서 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 96위에 올랐던 뉴진스의 '디토'(Ditto)는 '글로벌 200' 차트에서도 9위에 오르며 K팝 중 가장 높은 순위를 기록했다. 뉴진스의 싱글 'OMG'는 같은 차트에서 전주보다 20계단 상승한 10위를 기록했다. 뉴진스의 데뷔곡 '하이프 보이'(Hype Boy)는 56위에 오르며 23주 연속 차트에 진입했다. 또 다른 데뷔곡 '어텐션'(Attention)은 '글로벌 200'에서 135위로 나타났다. 르세라핌의 미니 2집 타이틀곡 '안티프래자일'(ANTIFRAGILE)은 같은 차트 55위에 올랐다. '안티프래자일'은 '글로벌'(미국제외)에서는 31위에 올랐다. 블랙핑크의 정규 2집 타이틀곡 '셧다운'(Shut Down)은 '글로벌 200'에서 93위, 선공개 곡 '핑크 베놈'(Pink Venom)은 112위를 차지했다. 아이브의 '애프터 라이크'(After Like)는 '글로벌 200'에 178위에 올랐다. /연합뉴스