[영화소식] 김다미·전소니·변우석 주연 '소울메이트' 3월 개봉

CGV, 빌리 아일리시 콘서트 실황 상영▲ 김다미·전소니·변우석 주연 '소울메이트' 3월 개봉 = 김다미·전소니·변우석 주연 영화 '소울메이트'가 오는 3월 개봉한다고 배급사 NEW가 전했다.'소울메이트'는 첫 만남부터 서로를 알아본 두 친구 미소(김다미 분)와 하은(전소니), 그리고 진우(변우석)가 함께한 시간을 그린다.▲ CGV, 빌리 아일리시 콘서트 실황 상영 = CGV는 팝가수 빌리 아일리시의 콘서트 실황을 오는 27일 상영한다고 밝혔다.'빌리 아일리시: 라이브 앳 디 오투'는 영국 O2 아레나에서 열린 '해피어 댄 에버, 더 월드 투어'(Happier Than Ever, The World Tour) 공연 실황을 담았다.이번 실황 영상은 영화관에서만 독점 공개되는 6개 곡을 포함한 확장판으로 총 27곡을 감상할 수 있다.러닝타임은 99분이다.CGV용산아이파크몰·강남·홍대·수원·센텀시티·대전 등 전국 33개 지점에서 상영된다./연합뉴스