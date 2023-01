이승기, 생일 맞아 대한적십자사에 5억5천만원 기부

있지 '체셔', 누적 출고량 100만장 돌파NCT 127, 미국 휴스턴 공연 성료 ▲ 마일리 사이러스, 2년 2개월 만의 신곡 발표 = 팝스타 마일리 사이러스가 정규 싱글 '플라워스'(Flowers)를 공개했다고 소니뮤직엔터테인먼트코리아가 13일 밝혔다. '플라워스'는 2020년 11월 발매한 7집 '플라스틱 하츠'(Plastic Hearts) 이후 약 2년 2개월 만의 신곡이다. 이 곡은 복고적인 디스코 사운드에 '내가 너보다 날 더 사랑할 수 있어'(I can love me better than you can)라는 노랫말로 당당한 자존감을 표현했다. '플라워스'는 3월 10일 발매 예정인 8집 '엔드리스 서머 버케이션'(Endless Summer Vacation)의 선공개 곡이다. 이날 오전 9시에 공개된 '플라워스'는 국내 모든 음원 스트리밍 서비스에서 감상할 수 있다. ▲ 있지 '체셔', 누적 출고량 100만장 돌파 = 걸그룹 있지(ITZY)의 미니 음반 '체셔'(CHESHIRE)의 누적 출고량이 100만장을 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 써클차트(구 가온차트)를 인용해 밝혔다. 있지는 지난해 7월 발매한 미니 5집 '체크메이트'(CHECKMATE)에 이어 '체셔'까지 100만장 넘게 출고되며 2연속 밀리언셀러를 달성했다. 있지는 필리핀, 싱가포르, 인도네시아, 일본, 대만, 태국을 순회하는 아시아 투어를 앞두고 있다. ▲ NCT 127, 미국 휴스턴 공연 성료 = NCT 127이 지난 11일(현지시간) 미국 휴스턴 토요타 센터에서 콘서트를 열어 1만여 명의 현지 팬들을 만났다. NCT 127은 이날 공연에서 '질주'와 '패스터'(Faster) 등 정규 4집 수록곡들을 비롯해 멤버들의 솔로곡까지 총 32곡의 무대를 팬들에게 선사했다. NCT 127은 "힘을 주셔서 진심으로 감사드리고, 정말 행복하다" 공연 소감을 밝혔다. /연합뉴스