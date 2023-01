[포토] 프림로즈, '강렬한 눈빛'

그룹 SF9 재윤이 9일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 열두 번째 미니앨범 'THE PIECE OF9(더 피스 오브 나인)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 'Puzzle'은 결말을 찾아나가는 스토리를 퍼즐에 비유하여 풀어낸 가사와 중독성 있는 훅의 멜로디가 인상적인 곡이다. 멤버 주호, 휘영이 작사에 참여했으며, 주호는 작곡에도 함께 이름을 올리며 멤버로서 타이틀곡 작곡에 처음 참여했다.SF9 멤버들은 타이틀곡 외에도 모든 수록곡에 참여했다. 주호, 휘영이 작사에 참여한 'Love Colour', 'Fighter', 주호, 휘영, 찬희가 작사에 참여한 'New World', 주호가 작사에 참여한 '꽉 (Tight)'이 이번 앨범에 수록됐다. 재윤의 첫 자작곡인 'Stay with me'도 수록돼 음악적으로 한층 성장한 SF9의 모습을 볼 수 있는 앨범이다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com