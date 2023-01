로맨스 본격화한 힐링 수사극 '유세풍2'…3％대 시청률로 출발

빌리프랩, 프로듀서 오디션 ▲ SM엔터, 글로벌 오디션 개최 = SM엔터테인먼트가 글로벌 오디션 '2023 에스엠 글로벌 오디션'(2023 SM Global Audition)을 연다고 12일 밝혔다. 이번 오디션은 오는 28일 서울을 시작으로 부산, 대구, 광주, 대전에서 진행되며 3월에는 일본 6개 도시에서 열린다. 추후 개최 국가는 순차적으로 공개될 예정이다. 지원자들은 2004∼2012년 사이 출생자라면 누구나 보컬, 댄스, 랩, 연기 4개 부문 중 한 가지를 선택해 지원이 가능하다. SM엔터테인먼트는 11일부터 '2023 에스엠 글로벌 오디션' 누리집에서 온라인으로 지원서 사전 신청을 받고 있다. ▲ 빌리프랩, 프로듀서 오디션 개최 = 그룹 엔하이픈 소속사인 빌리프랩이 글로벌 음악 시장에 도전할 프로듀서를 뽑는 '넥스트 뉴 크리에이터 위드 빌리프랩'(2023 Next New Creator with BELIFT LAB)을 개최한다. 이번 오디션은 만 14세 이상이라면 누구나 개인 또는 팀으로도 지원할 수 있다. 오는 19일부터 내달 17일까지 오디션 공식 누리집에서 지원서와 함께 창작물을 제출하면 된다. 최종 우승자에게는 상금 500만원이 주어진다. 우승자 외 지원자들도 빌리프랩 내부 프로듀서로 선발될 수 있다. /연합뉴스