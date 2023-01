아리랑TV '더 글로벌리스트', 진조크루 김헌우 만났다

배우 이지아, 저소득층 아동에 IT 기기 지원 ▲ 엠넷, 아티스트들의 협업 '프라임 쇼' 2월 첫선 = 엠넷은 아티스트들이 협업해 기존과 다른 무대를 선보이는 '엠넷 프라임 쇼'(MNET PRIME SHOW)를 2월 1일 첫 방송 한다고 6일 밝혔다. '엠넷 프라임 쇼'는 음악 토크쇼의 형식에서 벗어나 MC 없이 아티스트들이 직접 프로그램을 꾸민다. 월 단위로 출연자가 바뀌며, 방송 첫 주와 둘째 주에는 각 아티스트의 무대가, 셋째 주에는 협업 무대가, 넷째 주에는 무대 뒷이야기가 공개된다. 첫 출연자는 싸이와 (여자)아이들이다. ▲ 배우 이지아, 저소득층 아동에 IT 기기 지원 = 배우 이지아가 초록우산어린이재단을 통해 교육 불평등을 겪는 저소득층 아동에게 정보기술(IT) 기기를 지원했다. 이지아는 코로나19 유행 장기화에 따른 교육격차 해소를 위해 3년째 교육 취약계층 아동들에게 IT 기기 지원을 이어오고 있다. /연합뉴스