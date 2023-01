차승원·김선호·김강우, 박훈정 감독 신작 '폭군' 주연

라일 라일 크로커다일·프린스 챠밍 잇단 개봉 숀 멘데스부터 스티비 원더, 엘턴 존, 에이브릴 라빈, 시아까지. 귀를 사로잡는 팝스타들의 목소리와 동심을 자극하는 스토리가 어우러진 영화 두 편이 잇따라 개봉한다. '라일 라일 크로커다일'은 노래하는 악어 라일과 쇼맨 헥터(하비에르 바르뎀 분), 프림(스쿠트 맥네리) 가족의 좌충우돌 일상을 노래와 함께 유쾌하게 그려낸 작품이다. 헥터는 미국 뉴욕 도심 극장에서 구식 마술을 선보이다 무대에서 쫓겨난다. 기가 죽은 헥터는 우연히 찾은 파충류 가게에서 노래하는 악어 라일을 만나고, 라일과 함께 무대에 올라 새로운 기적을 바라본다. 하지만 라일에게 무대는 두렵기만 하다. 실망한 헥터는 라일을 뒤로한 채 떠나고, 홀로 남은 라일은 새롭게 이사 온 프림 가족을 만나 예상치 못한 일들을 겪는다. 노래하는 고양이, 강아지는 많이 봐 왔으나 노래하는 악어는 신기하다. 현실에서는 징그럽게 느껴질 수 있는 악어가 선 채로 마이크를 들고 노래하는 모습은 친근하고 귀엽기까지 하다. 작품에서는 최고의 연기파 배우로 불리는 바르뎀의 색다른 면모를 만날 수 있다. 메소드(감정이입) 연기에 능한 바르뎀은 헝클어진 머리로 무대에 올라 신나게 노래를 부르는 쇼맨으로 변신했다. 15년 전 '노인을 위한 나라는 없다'에서 광기 넘치는 살인마로 분했던 바르뎀의 쾌활한 연기 변신은 보는 이들을 즐겁게 한다. 영화 속 쇼맨 헥터와 짝을 이루게 된 악어 라일의 노래 연기는 캐나다 싱어송라이터 숀 멘데스가 맡았다. 영화 메인 곡 '톱 오브 더 월드'(Top of the World)를 비롯해 '립 업 더 레시피'(Rip up the recipe), '캐리드 어웨이'(Carried away) 등 귀가 호강