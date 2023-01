그룹 세븐틴 부석순 /사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴의 스페셜 유닛 부석순이 약 5년 만에 돌아온다.플레디스엔터테인먼트에 따르면 부석순은 2월 6일 첫 번째 싱글 앨범을 발매한다.부석순은 세븐틴의 승관(부승관), 도겸(이석민), 호시(권순영)로 이뤄진 스페셜 유닛으로, 이들의 신보는 지난 2018년 3월 발매된 디지털 싱글 '거침없이' 이후 약 5년 만이다.공개된 컴백 티저 이미지에는 부석순 '거침없이'의 가사인 'LADIES AND GENTLEMEN THEY CALL US BSS(부석순)'이라는 문구와 함께 강렬한 붉은빛 육상 트랙이 담겨 기대감을 높였다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com