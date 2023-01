[가요소식] 갓 더 비트, 신곡 '얼터 에고'로 환경보호 메시지

슈퍼주니어 11집 합본 발표·케플러 새 유튜브 콘텐츠 '케플레이어' ▲ 르세라핌, 日 드라마 '삼천엔의 사용법' 주제가 발표 = 걸그룹 르세라핌이 오는 25일 발표를 앞둔 일본 데뷔 싱글 '피어리스'(FEARLESS)의 수록곡 '초이시스'(Choices)를 8일 선공개한다고 소속사 쏘스뮤직이 6일 밝혔다. '초이시스'는 7일 첫 전파를 타는 일본 드라마 '삼천엔의 사용법'(三千円の使いかた)의 주제가로 선정됐다. 르세라핌이 드라마 주제가를 부른 것은 이번이 처음이다. '삼천엔의 사용법'은 여성 3세대가 각자의 고민으로 절약과 저축을 시작하면서 인생을 마주하는 이야기를 담았다. 동명의 베스트셀러를 원작으로 했다. 르세라핌은 이달 28일과 31일 일본 대형 음악 축제 'GMO 소닉 2023'과 '슈퍼소닉 오사카 2023'에 각각 출연한다. ▲ 슈퍼주니어 11집 합본 발표 = 그룹 슈퍼주니어가 정규 11집 '더 로드'(The Road) 합본 앨범을 발표했다고 소속사 레이블 SJ가 밝혔다. 이번 합본은 지난해 발표한 싱글 '더 로드 : 윈터 포 스프링'(The Road : Winter for Spring), 11집 Vol.1 '더 로드 : 킵 온 고잉'(The Road : Keep on Going), 11집 Vol.2 '더 로드 : 셀러브레이션'(The Road : Celebration)을 합친 것이다. 음반에는 지난해 발표한 세 타이틀곡 '콜린'(Callin'), '망고'(Mango), '셀러브레이트'(Celebrate)와 유닛 K.R.Y.의 스페셜 트랙 등 총 12곡이 실렸다. 슈퍼주니어는 올해에도 월드투어를 이어가는 등 활발한 활동을 펼친다. ▲ 케플러, 자체 콘텐츠 '케플레이어' 공개 = 걸그룹 케플러가 6일 오후 10시 공식 유튜브 채널에서 새 영상 콘텐츠 '케플레이어'를 공개한다고 소속사 웨이크원·스윙엔터테인먼트가 밝혔다. '케플레이어'는 케플러의 일상을 '플레이'(PLAY)한다는