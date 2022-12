[방송소식] 아리랑TV, '2023년 대한민국 안보와 경제' 방송

에이티즈, 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스' 발매이문세, 연말 제주서 국내 투어 마무리 ▲ 아이유, 취약계층 위해 2억원 기부 = 아이유가 연말 소외계층을 위해 2억원을 기부했다. 30일 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 아이유는 희귀질환 아동 지원 단체 여울돌, 한국아동복지협회, 사단법인 어르신의 안부를 묻는 우유배달, 밥상공동체 연탄은행 등 4개 단체에 도합 2억원의 성금을 전달했다. 아이유는 "연말연시를 앞두고 어려움을 겪고 있는 이웃들이 소외되지 않고 모두 행복한 연말을 보낼 수 있기를 바란다"고 말했다. ▲ 에이티즈, 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스' 발매 = 그룹 에이티즈가 이날 오후 2시 국내 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)'를 발매했다. 신보에는 타이틀곡 '할라지아'(HALAZIA)를 포함해 그간 팬들에게 많은 사랑을 받았던 '윈'(WIN), '아임 더 원'(I'm The One) '테이크 미 홈'(Take Me Home) 3곡의 리믹스 버전 곡과 '아웃트로 : 블루버드'(Outro : Blue Bird)까지 총 5곡이 수록됐다. 에이티즈의 홍중은 "2022년의 끝자락과 새해의 시작을 팬분들과 함께하며 특별한 추억을 쌓을 수 있을 것 같다"고 컴백 소감을 밝혔다. ▲ 이문세, 연말 제주에서 국내 투어 마무리 = 가수 이문세가 이달 30∼31일 이틀간 제주아트센터 공연을 마지막으로 '2020-2022 시어터 이문세' 투어를 마무리한다고 소속사 케이문에프엔디가 밝혔다. '시어터 이문세'는 이문세가 선보여 온 시즌제 공연 브랜드다. 올해는 '이문세표 발라드 축제'를 콘셉트로 코로나19 팬데믹에 지친 관객들에게 위로와 공감의 무대를 선사했다. 이문세는 서울, 부산, 창원, 대구, 전주, 익산, 목포, 김해, 춘천