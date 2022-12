[가요소식] 아이유, 취약계층 위해 2억원 기부

에이티즈, 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스' 발매이문세, 연말 제주서 국내 투어 마무리▲ 아이유, 취약계층 위해 2억원 기부 = 아이유가 연말 소외계층을 위해 2억원을 기부했다.30일 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 아이유는 희귀질환 아동 지원 단체 여울돌, 한국아동복지협회, 사단법인 어르신의 안부를 묻는 우유배달, 밥상공동체 연탄은행 등 4개 단체에 도합 2억원의 성금을 전달했다.아이유는 "연말연시를 앞두고 어려움을 겪고 있는 이웃들이 소외되지 않고 모두 행복한 연말을 보낼 수 있기를 바란다"고 말했다.▲ 에이티즈, 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스' 발매 = 그룹 에이티즈가 이날 오후 2시 국내 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)'를 발매했다.신보에는 타이틀곡 '할라지아'(HALAZIA)를 포함해 그간 팬들에게 많은 사랑을 받았던 '윈'(WIN), '아임 더 원'(I'm The One) '테이크 미 홈'(Take Me Home) 3곡의 리믹스 버전 곡과 '아웃트로 : 블루버드'(Outro : Blue Bird)까지 총 5곡이 수록됐다.에이티즈의 홍중은 "2022년의 끝자락과 새해의 시작을 팬분들과 함께하며 특별한 추억을 쌓을 수 있을 것 같다"고 컴백 소감을 밝혔다.▲ 이문세, 연말 제주에서 국내 투어 마무리 = 가수 이문세가 이달 30∼31일 이틀간 제주아트센터 공연을 마지막으로 '2020-2022 시어터 이문세' 투어를 마무리한다고 소속사 케이문에프엔디가 밝혔다.'시어터 이문세'는 이문세가 선보여 온 시즌제 공연 브랜드다.올해는 '이문세표 발라드 축제'를 콘셉트로 코로나19 팬데믹에 지친 관객들에게 위로와 공감의 무대를 선사했다.이문세는 서울, 부산, 창원, 대구, 전주, 익산, 목포, 김해, 춘천, 천안, 용인, 고양, 군포, 청주, 경산, 거제, 수원, 강릉, 안동, 이천, 진주, 성남, 인천, 안양, 군산, 대전 지역까지 현재까지 총 27개 지역에서 77회 공연을 진행했다.그는 '2020-2022 시어터 이문세'를 마무리한 후 신년에는 미국과 호주 투어를 진행할 예정이다./연합뉴스