BTS '프루프', 빌보드 앨범 차트 28주 연속 진입

JTBC, BTS 부산 콘서트 '옛 투 컴' 30일 편성배우 강영석, tvN '조선정신과의사 유세풍2' 출연 ▲ JTBC, 새해 첫날 '재벌집 막내아들' 명장면 방송 = JTBC는 내달 1일 오후 10시 드라마 '재벌집 막내아들' 명장면을 모은 '순양 정복기'를 방송한다고 28일 밝혔다. 지난 25일 종영한 금토일 드라마 '재벌집 막내아들'은 재벌 총수 일가의 오너 리스크를 관리하는 비서 윤현우(송중기 분)가 재벌가 막내아들 진도준으로 회귀하며 벌어지는 일을 다룬 작품으로 배우 이성민, 송중기 등이 출연했다. ▲ JTBC, BTS 부산 콘서트 30일 편성 = JTBC는 방탄소년단(BTS) 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN) 녹화본을 30일 오후 10시 30분 방송한다. '옛 투 컴 인 부산'은 2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 의미에서 지난 10월 부산아시아드주경기장에서 열렸다. ▲ 배우 강영석, tvN '조선정신과의사 유세풍2' 출연 = 배우 강영석이 다음 달 11일 첫선을 보이는 tvN 수목드라마 '조선정신과의사 유세풍2'에 합류한다. '조선정신과의사 유세풍2'는 마음을 살피는 '심의'로 거듭난 유세풍(김민재)이 한양에서 환자를 돌보는 이야기를 그린다. 강영석은 유세풍이 있는 계수의원을 감찰하러 온 감찰단원 전강일 역을 맡아 유세풍과 대립할 예정이다. /연합뉴스