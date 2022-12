'WET!' 타이틀곡 '파라다이스' 28일 공개 /사진=드림어스컴퍼니 제공

초대형 DJ 서바이벌 'WET!'의 타이틀곡이 드디어 베일을 벗는다.그룹 마마무 솔라가 가창한 'WET! : World EDM Trend(이하 WET!)'의 타이틀곡 '파라다이스(Paradise)'가 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.'파라다이스'는 감각적인 사운드의 트랙이 조화를 이루는 트렌디한 EDM 곡이다. 뜨거운 공연장 분위기와 열기를 즐기는 관객들의 모습을 곡에 담아내 'WET!'에서 펼쳐질 EDM 축제의 장에 대한 설렘을 높인다.'파라다이스'에는 파워풀 보컬의 소유자 솔라가 가창에 참여해 힘을 더했다. 솔라는 탄탄한 가창력과 매력적인 음색으로 곡을 한층 다채롭게 완성했다.내년 1월 11일 웨이브(Wavve), 채널S, A. tv에서 방송되는 'WET!'은 초대형 DJ 서바이벌로, 총상금 1억 원을 건 국내 최정상 DJ 레이블 간의 리얼 배틀을 그린다. 단순 경쟁 오디션이 아닌, 새로운 EDM 컬처를 창조할 신개념 프로젝트로 장소를 뛰어넘어 모든 이들이 즐기는 축제의 장을 마련한다.코미디 아티스트 웻보이(WETBOY)가 MC로 발탁됐으며 에어라인(AIRLINE), 카시아(KASIA), 룹스(LOOPS), 노 웨어 나우 히어(NO WHERE NOW HERE), 아웃풋(OUTFOOT), 스마일(SMILE), 원더 보이즈(Wonder Boys), 더 하이스트(THE Highest), 옐로우 그루브(YELLOW GROOVE)까지 실력파 레이블 9팀이 참가를 확정했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com