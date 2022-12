그룹 블랙핑크 /사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크의 히트곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 안무 영상이 유튜브에서 13억뷰를 돌파했다.23일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓' 안무 영상은 이날 오전 7시 30분께 유튜브 조회수 13억 회를 넘어섰다. 지난 2020년 7월 6일 공개된 지 약 2년 6개월만의 기록이자, 안무 영상으로는 K팝 최초·최고 조회수다.특히 '하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오 조회수인 11억뷰까지 추월해 눈길을 끈다.이로써 블랙핑크는 37편의 억대뷰 유튜브 콘텐츠 가운데 13억뷰 이상의 영상을 총 4편 보유하게 됐다. 앞서 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU, 19억뷰), '킬 디스 러브(Kill This Love, 17억뷰)', '붐바야(15억뷰)'가 같은 조회수를 달성했었다.'하우 유 라이크 댓'은 어떤 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자는 메시지를 담은 곡이다. 2020 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 '올여름 최고의 곡(Song of The Summer)'을 수상했으며 같은 해 유튜브가 선정한 '글로벌 톱 섬머 송(Global Top Summer Song)' 1위를 차지하기도 했다.현재 블랙핑크는 약 150만 명을 동원하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어를 순항 중이다. 올해 북미와 유럽에 이어 2023년부터는 아시아, 오세아니아 대륙으로 향해 더 많은 글로벌 팬들과 교감할 계획이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com