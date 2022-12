세븐틴 버논, 첫 솔로 믹스테이프 '블랙 아이' 발표

K팝 안무영상 최고 조회수 걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상 유튜브 조회 수가 13억 건을 넘어섰다고 소속사 YG엔터테인먼트가 23일 밝혔다. 이 영상은 이날 오전 7시 30분께 13억 뷰를 돌파했다. 이는 2020년 7월 공개 이래 약 2년 6개월 만으로, 안무 영상으로는 K팝 최초이자 최고 조회 수다. '하우 유 라이크 댓'은 어떤 상황에서도 굴하지 말고 비상하자는 메시지를 담은 노래로, 2020년 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 '올여름 최고의 곡'(Song of The Summer)을 수상했다. 유튜브 선정 '글로벌 톱 서머송'(Global Top Summer Song) 1위에도 올랐다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 33위를 차지하는 등 글로벌 시장에서도 성공을 거뒀다. 블랙핑크는 이로써 억대 조회 수 유튜브 영상 37편 중 이 영상을 포함해 13억 뷰 이상을 4편 보유하게 됐다. 블랙핑크는 북미와 유럽 14개 도시에서 관객 150만명을 끌어모으는 등 K팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어를 진행 중이다. 북미와 유럽에 이어 내년부터는 아시아와 오세아니아 팬들을 만난다. /연합뉴스