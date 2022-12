그룹 프로미스나인의 미니 4집 타이틀곡 'DM'이 미국 빌보드가 선정한 올해의 K팝으로 선정됐다.지난 20일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드는 'The 25 Best K-Pop Songs of 2022: Staff Picks'를 발표했다.25곡 중 하나로 'DM'을 꼽은 빌보드는 "프로미스나인의 또 하나 보석 같은 곡"이라며 "멤버들은 코러스 내내 탄탄한 보컬 스킬을 보여줬다"고 평가했다. 그러면서 "프로미스나인은 현재 K팝신에서 가장 일관되고 아름다운 활동을 선보이는 그룹"이라고 덧붙였다.이로써 프로미스나인은 2021년 '위 고(WE GO)'에 이어 'DM'까지 빌보드가 선정한 올해의 K팝에 이름을 올리며 음악적 역량을 인정받았다.프로미스나인은 'DM' 활동으로 초동 판매량 자체 신기록을 세웠다. 올해 6월에는 '스테이 디스 웨이(Stay This Way)'로 지상파 음악 방송 첫 1위를 기록하며 5관왕을 차지했다.한편, 프로미스나인은 오는 24일 오후 7시 30분 방송되는 '2022 SBS 가요대전'에 출연한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com