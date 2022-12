그룹 에스페로 /사진=포켓돌스튜디오 제공

크로스오버 그룹 에스페로(Espero)가 데뷔 무대를 최초 공개한다.에스페로는 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 데뷔곡 '엔드리스(Endless)'를 발매한다.한국의 파바로티 김호중이 참여한 에스페로의 타이틀곡 '엔드리스'는 슬픈 클래식 감성과 세련된 R&B가 컬래버레이션한 곡이다.이 밖에도 '유 캔 시 더 라이트(you can see the light)', '돈트 크라이(Don't Cry)', '돈트 크라이 클래식 버전'과 에스페로만의 색깔로 재해석한 '유 레이즈 미 업(You Raise me up)', '백학'이 함께 발매된다.조영수 작곡가가 총괄 프로듀싱한 에스페로는 앞서 포켓돌스튜디오 네이버TV를 통해 두 편의 티저 영상을 공개했다. 짧은 티저 영상임에도 훈훈한 외모와 독보적인 보이스, 음악으로 리스너들의 눈과 귀를 사로잡으며 음원 풀버전에 대한 기대감을 더했다.2022년 크로스오버 장르의 정점을 찍을 에스페로가 어떤 음악으로 올겨울 감성을 가득 채울지 귀추가 주목된다.한편, 에스페로는 이날 네이버 NOW.(나우)를 통해 '로맨스 온 클래식 데뷔 콘서트(Romance on Classic Debut Concert)'를 무대를 펼친다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com