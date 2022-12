[가요소식] 에이티즈, 30일 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스'로 컴백

브랜뉴뮤직, 17일 연말 프로젝트 싱글 '브랜뉴 비전' 공개▲ 에이티즈, 30일 컴백 = 그룹 에이티즈가 오는 30일 신보 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스'(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)를 발매한다고 소속사 KQ엔터테인먼트가 13일 밝혔다.이번 음반은 전작 '더 월드 에피소드 1 : 무브먼트'(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT) 이후 5개월 만의 신작이다.'더 월드 에피소드 1 : 무브먼트'는 발매 후 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 3위에 오르는 등 해외에서 큰 인기를 얻었다.▲ 브랜뉴뮤직, 싱글 '브랜뉴 비전' 공개 = 브랜뉴뮤직이 오는 17일 소속그룹 에이비식스(AB6IX), 비디씨(BDC), 유나이트(YOUNITE)가 참여한 프로젝트 싱글 '브랜뉴 비전'을 공개한다고 밝혔다.브랜뉴뮤직은 "각자의 개성을 살리며 파티를 즐기는 브랜뉴뮤직 소속 가수들의 모습을 담았다"고 소개했다.이어 "싱글 제목 '브랜뉴 비전'은 회사 창립 11주년을 기념하며 지난 10년을 마무리하고 다시금 새로운 비전을 제시한다는 의미"라고 말했다./연합뉴스