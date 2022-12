BTS RM '인디고' 빌보드 앨범 15위…타이틀곡은 싱글 83위

있지 '체셔' 앨범 차트 25위로 첫 진입그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 발표한 첫 솔로 음반 '인디고'(Indigo)가 미국 빌보드 메인 앨범·싱글 차트 모두 진입에 성공하며 '쌍끌이' 흥행을 이뤘다.13일 빌보드 차트 공식 소셜미디어(SNS)에 따르면 '인디고'는 빌보드 앨범 차트 '빌보드 200'에 15위로 처음 진입했다.또 체리필터 조유진이 피처링으로 참여한 타이틀곡 '들꽃놀이'는 싱글 차트 '핫 100'에 83위로 이름을 올렸다.'인디고'는 RM이 음악과 미술의 협업을 콘셉트로 진솔한 생각과 감정을 녹여낸 앨범이다.'들꽃놀이'는 화려한 불꽃놀이보다는 들꽃처럼 살아가고 싶다는 RM의 바람을 꾸밈없이 써 내려간 노래다.'인디고'는 앞서 빌보드 차트와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서도 45위로 진입에 성공한 바 있다.한편, 걸그룹 있지의 여섯 번째 미니음반 '체셔'(CHESHIRE)는 '빌보드 200'에 25위로 진입했다.이번 주 빌보드 '핫 100' 1위는 '크리스마스의 여왕' 머라이어 캐리가 1994년 발표한 전설적인 히트곡 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want for Christmas Is You)가 차지해 눈길을 끌었다./연합뉴스