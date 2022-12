[가요소식] 하이브 첫 일본 그룹 앤팀 데뷔…오리콘 1위 등극

슈퍼주니어 11집 두 번째 파트·포레스텔라 첫 싱글·힙합 축제 '라이드 더 비트'▲ 하이브 첫 일본 그룹 앤팀 데뷔 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브가 일본 현지에서 처음 선보이는 그룹으로 관심을 끈 앤팀(&TEAM)이 지난 7일 첫 미니음반 '퍼스트 하울링 : 미'(First Howling : ME)를 내고 데뷔했다.8일 하이브 레이블즈 재팬에 따르면 이 음반은 발매 첫날 11만1천47장이 팔려 오리콘 일간 앨범 차트에서 정상에 올랐다.이 앨범은 전날 일본 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서도 1위에 올랐다.또 전 세계 22개국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에 진입했다.앤팀은 이날 오후 일본 도쿄에서 관객 1만명 규모의 데뷔 쇼케이스를 연다.▲ 슈퍼주니어 11집 두 번째 파트 발표 = 그룹 슈퍼주니어가 오는 15일 정규 11집 두 번째 파트인 '더 로드 : 셀러브레이션'(The Road : Celebraton)을 발표한다고 소속사 SJ레이블이 밝혔다.음반 타이틀곡 '셀러브레이트'(Celebrate)는 겨울에 어울리는 포근한 사운드가 돋보이는 노래다.앨범에는 타이틀곡을 비롯해 '헤이트 크리스마스'(Hate Christmas), '스노우맨'(Snowman), '화이트 러브'(White Love), '너였으면 참 좋겠다…'까지 총 다섯 곡이 담긴다.▲ 포레스텔라, 첫 싱글 발표 = 크로스오버 그룹 포레스텔라가 오는 22일 첫 싱글 '더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아'(The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia)를 발표한다고 소속사 비트인터렉티브가 밝혔다.포레스텔라는 올해 5월 첫 번째 미니음반을 내고 공연·방송 무대에서 타이틀곡 '세이브 아워 라이브즈'(Save our lives)를 선보여 많은 사랑을 받았다.이들은 이달 24∼25일 대구, 다음 달 7∼8일 서울, 다음 달 14∼15일 부산에서 전국투어 콘서트를 열고 팬들을 만난다.▲ 세밑 음악 축제 '라이드 더 비트' 개최 = 연말 음악 축제 '라이드 더 비트'(RIDE THE BEAT)가 2019년 이후 3년 만에 오는 30∼31일 서울 장충체육관에서 열린다.주최 측에 따르면 이 행사에는 지코, 로꼬, 빅나티, 조광일, 비오, 저스디스 등 국내를 대표하는 힙합 가수들이 출연한다.양일 축제의 헤드라이너(간판출연자)인 지코와 송민호는 각각 45분 이상의 무대를 꾸밀 예정이다./연합뉴스