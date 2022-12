효녀가수 현숙, 고향 김제시 장학재단에 3천만원 쾌척

'올해의 콘서트 투어'도 수상…정국은 '올해의 협업곡' 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중문화 시상식인 '피플스 초이스 어워즈'(People's Choice Awards) '올해의 그룹' 부문에서 3년 연속 수상했다. 방탄소년단 멤버들은 6일(현지시간) 열린 시상식에서 '올해의 그룹'을 비롯해 '올해의 콘서트 투어', '올해의 협업곡'까지 3개 부문을 수상했다. 방탄소년단은 '올해의 그룹' 부문에서 블랙핑크와 콜드플레이, 원리퍼블릭, 이매진 드래건스 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 2020년과 2021년에 이어 3년 연속 수상의 영예를 안았다. 방탄소년단은 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)로 '올해의 콘서트 투어' 부문에서도 트로피를 거머쥐었다. 정국은 찰리 푸스와 협업한 '레프트 앤드 라이트'(Left And Right)로 '올해의 협업곡' 부문을 수상했다. 방탄소년단은 올해 그룹 활동보다는 멤버 개별 활동에 집중했음에도 연말 해외 대중음악 시상식에서 잇따라 성과를 내면서 '글로벌 슈퍼스타'의 저력을 보여줬다. 이들은 지난달 열린 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMAs)에서 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'과 '페이보릿 K팝 아티스트' 등 2개 부문을 수상하며 5년 연속 수상에 성공하기도 했다. /연합뉴스