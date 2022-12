뉴진스 '하이프 보이', 美 롤링스톤 '올해의 베스트 송' 24위

TFN, 멕시코시티에서 버스킹…3천명 규모 팬 운집재즈 디바 윤희정, 23일 '재즈 크리스마스 2022' 콘서트 ▲ TXT, 美 ABC 방송 새해맞이 라이브 쇼 출연 = 그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 미국 현지 시각으로 이달 31일 새해맞이 방송에 출연한다고 7일 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다. 투모로우바이투게더는 미국 ABC 방송의 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2023'(이하 '뉴 이어스 로킹 이브')에 출연해 미니 4집의 타이틀곡 '굿 보이 곤 배드'(Good Boy Gone Bad)와 정규 2집의 타이틀곡 '제로 바이 원 러브송'(0X1=LOVESONG)의 무대를 펼칠 예정이다. 올해로 51회째를 맞는 '뉴 이어스 로킹 이브'는 뉴욕 타임스스퀘어나 디즈니랜드 등 미국을 대표하는 장소에서 매년 개최되며, 미국의 대표적인 새해맞이 프로그램으로 꼽힌다. ▲ TFN, 멕시코시티에서 버스킹…3천명 규모 팬 운집 = 보이그룹 티에프앤(TFN)이 멕시코시티에서 지난 3일(현지시간) 버스킹(길거리 공연)을 선보였다고 소속사 MLD엔터테인먼트가 밝혔다. 멕시코시티의 파르케 훈디도 도시공원에서 열린 이번 공연에는 약 3천여명의 팬들이 참석했다. 티에프앤은 스페인어 곡 '웬 더 선 고즈 다운'(When the sun goes down)을 비롯해 '플렉스'(FLEX) 등을 불렀다. 또한 이들은 현지팬들을 위해 앙코르곡으로 멕시코 전통민요 '시엘리토 린도'(Cielito lindo)를 선보이기도 했다. ▲ 재즈 디바 윤희정, 23일 '재즈 크리스마스 2022' 콘서트 = 재즈 디바 윤희정이 이달 23일 오후 6시에 '재즈 크리스마스 2022' 공연을 연다고 라움아트센터가 밝혔다. 이번 공연에는 오랜 기간 윤희정과 합을 맞춰온 밴드 멤버들과 함께 윤희정의 딸이자 싱어송라이터인 쏘머즈 등이