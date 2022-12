[월드컵] BTS 정국 월드컵송 '드리머스', 16강 진출에 역주행

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 부른 2022 카타르 월드컵 공식 사운드트랙 '드리머스'(Dreamers)가 우리나라의 기적 같은 16강 진출에 힘입어 차트 순위 역주행을 이뤄냈다.3일 가요계에 따르면 '드리머스'는 이날 오후 7시 현재 국내 최대 음원 플랫폼 멜론의 '톱 100' 차트에서 8위까지 치고 올라왔다.'드리머스'는 경쾌한 사운드와 정국의 청량한 목소리가 어우러진 곡으로, '우리가 누군지 봐, 우리는 꿈꾸는 자들'(Look who we are, we are the dreamers)이라는 노랫말로 도전과 투지의 월드컵 정신을 표현했다.정국은 지난달 20일(현지시간) 2022 카타르 월드컵 개막식에서 무대에 올라 이 노래를 부르며 행사의 하이라이트를 장식하기도 했다.'드리머스'는 멜론 '톱 100' 차트에서 이날 오전 1시 기준 35위였지만, 우리나라가 포르투갈을 상대로 역전승을 거두고 16강 진출까지 극적으로 성공하면서 순위가 가파르게 상승했다.이 노래는 이날 정오에는 10위로 '톱 10'에 안착하더니 9위에 이어 8위까지 기록했다.음악 청취자들은 멜론의 곡 댓글을 통해 "'드리머스'를 들을 때마다 대한민국의 골 넣는 장면이 통째로 생각난다"거나 "16강 진출이 확정되면서 이 노래가 나오는데 전율이 느껴졌다"는 등 소감을 남겼다./연합뉴스