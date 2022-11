피원하모니 "몸짓 하나에도 '와!' 감탄사 나오는 팀 되고 싶어"

다섯 번째 미니음반 발표…"한 단계 올라가는 계기 됐으면 해""나도 누군가에게 (가수의) 꿈을 안겨주는 멋진 아티스트가 되고 싶습니다." (기호)그룹 피원하모니는 30일 소속사 FNC엔터테인먼트 사옥에서 열린 다섯 번째 미니음반 '하모니 : 셋 인'(HARMONY : SET IN) 발매 기념 인터뷰에서 "무대에 섰을 때 제스처만 해도 '와!'하고 감탄사가 튀어나오는 팀이 되는 게 목표"라며 이같이 포부를 밝혔다.이번 음반에는 타이틀곡 '백 다운'(Back Down)을 비롯해 신나는 팝 댄스곡 'BFF', 나만의 색을 보여주자는 힙합곡 '원 앤드 온리'(One And Only), 멤버 지웅이 작사·작곡에 참여한 미디엄 팝 발라드 '배낭여행' 등 여섯 곡이 수록됐다.멤버 인탁과 종섭은 수록곡 전곡의 작사에 참여했다.타이틀곡 '백 다운'은 언제 어디서든 물러서지 말고 함께 헤쳐나가자는 단합과 전진의 메시지를 담은 곡이다.음반명처럼 '조화'(Harmony)를 위해 노력하는 팀의 의지를 녹여냈다.멤버 인탁은 "우리가 보여줄 수 있는 색깔이 보다 강렬해졌다고 느꼈다"며 "이번 컴백을 맞는 마음가짐도 남다르다.우리가 한 단계 올라가는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.테오 역시 "뮤직비디오 나온 것을 보고 멤버 여섯 명이 전부 다 마음에 들어 한 것은 이번이 처음"이라며 "이번 컴백으로 팬덤을 많이 키워나갔으면 좋겠다.대중이 피원하모니가 있다는 것을 알게 하기만 해도 큰 성과"라고 짚었다.피원하모니는 올해 첫 미국 싱글도 내고, 뉴욕과 로스앤젤레스 등 미국 8개 도시를 도는 현지 투어 콘서트도 여는 등 해외 활동에 박차를 가했다.미국 NBC TV 유명 예능 프로그램 '켈리 클라크슨쇼'에도 처음 출연해 신곡 '백 다운' 무대를 꾸몄다.기호는 "투어를 돌 때 한국어를 못하시는 분이 대부분인데도 우리 가사를 하나하나 다 외워서 불러주셨다"며 "음악에는 언어 장벽이 없다고 생각한다.관객들이 주시는 에너지가 너무 인상 깊었고 감동적이었다"고 말했다.테오도 "나는 영어를 잘 못 하는 멤버인데도 해외 팬 미팅을 열면 팬들이 한국어를 외워서 할 말을 준비해오더라"고 거들었다.해외에서의 이런 열띤 반응에 종섭은 "우리가 주는 에너지가 컸던 것 같다.에너지가 크고 리듬이 강렬한 노래가 많다 보니 좋아해 주신 것 같다"고 나름의 분석도 내놨다.2020년 10월 데뷔한 이들은 어느덧 활동 3년 차를 보내고 있다.멤버들은 이제 무언가 '한 방'을 보여줘야 한다는 점에 공감대를 이뤘다고 한다.지웅은 "앞으로 더 다양하고 자유로운 장르를 경험함으로써 피원하모니라는 색깔을 구축하고 싶다"고 말했다.테오는 "우리는 갈수록 대중적인 음악을 시도하고 싶다"며 "가수는 무대에 섰을 때 빛이 난다.팬이 아닌 일반 대중도 오고 싶어하는 공연을 만드는 게 목표"라고 진지하게 말했다."투어가 우리를 성장시켜 준 것 같아요.90분짜리 공연을 6명으로만 이끌어가려니 걱정도 했지만, 회차를 거듭하면서 한층 여유로워졌습니다." (지웅)/연합뉴스