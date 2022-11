"'있지'만의 주체적이고 당당한 매력 보여드릴게요"

첫 월드투어 진행 중…여유롭고 신비로운 분위기로 음악적 변화"정해진 답은 없으니 당신의 느낌을 그대로 믿고 나아가라는 메시지를 담았죠. 저희가 항상 추구한 메시지 그대로예요." (예지)걸그룹 있지는 25일 오후 서울 여의도에서 열린 여섯 번째 미니음반 '체셔'(CHESHIRE) 발매 기념 쇼케이스에서 "이번 앨범을 통해 있지만의 주체적이고 당당한 매력을 보여드릴 수 있을 것"이라고 말했다.신보에는 동명의 타이틀곡 '체셔'를 비롯해 지난달 내놓은 선공개 영어 싱글 '보이즈 라이크 유'(Boys Like You), '스노위'(Snowy), '프리키'(Freaky) 총 4곡이 담겼다.타이틀곡 '체셔'는 나에 대한 고민에 정답은 없으니 머리가 아닌 느낌을 믿고 걸어가라는 메시지를 담았다.피아노 선율과 강렬한 베이스 사운드 위에 중독적인 멜로디를 얹었다.유나는 "우리가 데뷔 초부터 당당함, '아이 러브 마이 셀프'(I Love Myself), 자존감 이야기를 많이 해 왔는데, 활동하면서 노래 가사처럼 나를 믿게 됐고 멤버들을 보며 함께 나아가게 됐다"고 말했다.신곡 뮤직비디오는 퀴즈 쇼를 콘셉트로 삼아 화려한 볼거리를 선사한다.류진은 "체셔(고양이)라는 캐릭터를 차용해 알 수 없는 대답을 하는 분위기와 느낌을 냈다"고 소개했고, 채령은 "(체셔 고양이의) 입꼬리를 만들어 보이기 위해 안무에 손동작이 많다.손톱에 포인트로 야광 네일도 하고 뮤직비디오를 찍었다"고 전했다.있지 만의 당당한 메시지는 전작과 결을 같이하지만, 음악적으로는 변화를 꾀했다.박자도 한층 여유로워지고 신비로운 분위기를 더했다.리아는 "기존에는 에너제틱하고 신나는 노래였는데 이번 노래는 처음 들었을 때 분위기가 색다르다고 싶었다"며 "특유의 그루비하고, 알쏭달쏭하고, 몽환적인 느낌이 매력적"이라고 짚었다.있지는 현재 첫 월드투어 '체크메이트'(CHECKMATE)를 진행 중이다.지난 8월 서울에서 시작해 미국 8개 도시를 돌았고, 내년에는 필리핀·싱가포르·인도네시아·태국·일본을 찾아 현지 팬을 만난다.있지의 싱가포르·마닐라 공연 티켓은 순식간에 매진돼 마닐라 1회 공연이 추가됐다.이들은 지난 7월 발표한 다섯 번째 미니음반 '체크메이트'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 8위에 오르는 성과도 거뒀다.예지는 "오랫동안 바랐던 첫 (월드) 투어인 만큼 기대도 많이 했고, 좋은 에너지를 드리러 갔는데 오히려 저희가 팬에게 좋은 에너지를 받고 온 것 같다"며 "멀리 계신 팬 얼굴을 한분 한분 볼 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.있지의 새 미니음반은 30일 발매된다./연합뉴스