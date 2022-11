'토르' 크리스 헴스워스, '치매 고위험' 판정에 활동 중단

캐나다 출신 가수이자 사회운동가인 브라이언 애덤스가 내년 3월 2일 서울 SK올림픽핸드볼경기장에서 내한 공연을 연다고 공연기획사 라이브네이션코리아가 21일 밝혔다. 애덤스는 1994년 첫 방한 이후 29년 만에 국내에서 공연한다. 이번 공연은 서울을 비롯해 싱가포르와 태국 방콕을 도는 아시아 투어의 일환으로 개최된다. 애덤스는 1980년 '브라이언 애덤스'(Bryan Adams)로 데뷔한 이후 '헤븐'(Heaven), '런 투 유'(Run to You)를 히트시키며 이름을 알렸다. 그가 1991년에 발표한 '아이 두 잇 포 유'(I Do It for You)는 영국 오피셜 싱글 차트 1위를 16회, 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 7회 기록하기도 했다. 한편, 애덤스는 지진 피해자 구호 기금 마련을 위한 콘서트, 국제동물보호단체 후원 등 각종 사회 운동에도 적극적으로 참여해왔다. /연합뉴스