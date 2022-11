BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈' 5년 연속 수상 성공

'페이보릿 팝 듀오 오어 그룹' 부문은 4년 연속 기록그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식으로 꼽히는 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards)에서 5년 연속 수상에 성공했다.시상식 주최 측은 20일(현지시간) 본 시상식 개최 전에 홈페이지를 통해 이 같은 사실을 공지했다.방탄소년단은 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'(Favorite Pop Duo or Group) 부문에서 콜드플레이, 이매진 드래건스, 마네스킨, 원리퍼블릭 등 쟁쟁한 후보를 제치고 트로피의 주인공이 됐다.방탄소년단은 2018년 '페이보릿 소셜 아티스트'(Favorite Social Artist) 부문에서 수상하면서 이 시상식과 첫 인연을 맺었다.이후 올해까지 5년 연속으로 수상자 목록에 이름을 올렸다.'페이보릿 팝 듀오 오어 그룹' 부문에서는 2019년 이래 4년 연속으로 수상하는 기록을 세웠다.방탄소년단은 특히 지난해 이 시상식에서는 K팝 가수 최초로 대상에 해당하는 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year)를 거머쥔 바 있다.방탄소년단은 올해 시상식에는 참석하지 않았다.멤버 정국은 2022 카타르 월드컵 개막식에 참석해 열띤 공연을 펼쳤다./연합뉴스