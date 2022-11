日 홍백가합전에 아이브·르세라핌 등 K팝 그룹 대거 출연

그래미 작년 규정 변경…'올해의 앨범' 참여자도 후보 지명 간주 '방탄소년단(BTS)이 내년 '그래미 어워즈'(Grammy Awards) 후보에 오른 부문이 2개가 아니라 3개라고?' 16일 그룹 방탄소년단이 K팝 가수 최초로 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '그래미 어워즈'(Grammy Awards)에서 복수 부문 후보에 오르자 가요계에서는 그 개수를 두고 궁금증이 제기됐다. 이날 새벽 열린 후보 발표 행사에서 방탄소년단은 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo Group Performance)와 '베스트 뮤직비디오'(Best Music Video) 부문 후보로 각각 이름을 올렸다. 문제는 방탄소년단과 협업한 '마이 유니버스'(My Universe)가 수록된 콜드플레이의 9집 '뮤직 오브 더 스피어스'(Music Of The Spheres)가 '앨범 오브 더 이어'(Album Of The Year·올해의 앨범) 후보로 발표되자, 이를 방탄소년단의 후보 지명 개수에 포함할 수 있느냐는 것이었다. '앨범 오브 더 이어'는 실연자(Performer), 앨범 프로듀서, 엔지니어, 송라이터 등에 의해 종합적으로 최고의 성과를 보인 앨범에 주어지는 상이다. AP통신에 따르면 그래미는 지난해 '앨범 오브 더 이어' 후보에 오른 앨범을 함께 작업한 모든 피처링 아티스트, 송라이터, 프로듀서, 엔지니어도 후보 지명(Nomination)을 받은 것으로 보도록 규정을 변경했다. 그래미 홈페이지에 게재된 올해 규정집에도 "피처링 아티스트(Featured Artist)는 그래미 '앨범 오브 더 이어'의 자격이 있다"고 명시돼 있다. 이에 따라 앨범 '주인'인 콜드플레이 외에 '마이 유니버스'에 참여한 방탄소년단 역시 '앨범 오브 더 이어' 후보 자격을 얻게 된 셈이다. 방탄소년단은 '마이 유니버스'를 콜드플레이와 함께 부르고, 멤버 RM·슈가·제이홉은 이 곡 작