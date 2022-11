가수 알렉사가 11일 오전 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 새 미니앨범 'GIRLS GONE VOGUE(걸스 곤 보그)' 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'Back in Vogue' 공연을 펼치고 있다.크로스오버 콘셉트의 '걸스 곤 보그'는 1980년대 미국에서 유행하던 보그(Vogue) 문화와 미래 도시의 화려한 버추얼 서커스(Virtual Circus)를 아울러 레트로와 퓨처리스틱한 무드를 동시에 품고 있다.타이틀곡 ‘백 인 보그’(Back in Vogue)는 80~ 90년대 팝과 올드 재즈, 올드 스쿨 힙합 사운드를 감각적으로 아울렀다. 방탄소년단(BTS), NCT, 투모로우바이투게더(TXT), 레드벨벳 등의 곡을 작업한 K팝 대표 송라이터 팀 Moonshine과 Sunshine이 프로듀싱에 참여해 완성도를 높였다.이번 앨범 '걸스 곤 보그'는 지난 5월 미국 NBC 대규모 경연 프로그램 ‘아메리칸 송 콘테스트’에서 우승한 이후 선보이는 첫 앨범이다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com