BTS 진 '디 애스트로넛', 미국 빌보드 싱글 차트 51위

가수 케빈오가 오는 15일 첫 정규음반 '피시스 오브 _'(Pieces of _)를 발표한다고 소속사 티캐스크이엔티가 9일 밝혔다. 티캐스크이엔티는 "이번 앨범은 2017년 케빈오가 데뷔한 이래 5년 만에 내놓는 첫 정규음반"이라며 "오랜 시간 동안 하나씩 모아 둔 생각의 스케치를 자신만의 스토리로 채워 완성도 높은 앨범을 선보일 것"이라고 설명했다. 음반에는 '노스사이드, 1995'(Northside, 1995), '더 문 앤드 스타즈'(The Moon and Stars), '피시스 오브 유'(Pieces of You), '렛 고'(Let Go) 등 8곡이 수록됐다. 케빈오는 특히 지난달 결혼한 배우자 공효진이 작사에 참여한 수록곡 '너도 나도 잠든 새벽'을 12일 오후 6시 선공개한다. 케빈오는 2015년 엠넷 오디션 프로그램 '슈퍼스타K 7' 우승자 출신으로 싱글 '연인', '하우 두 아이'(How Do I) 등을 발매했다. 2019년 JTBC '슈퍼밴드'를 통해 밴드 애프터문을 결성하기도 했다. /연합뉴스