케빈오, 15일 첫 정규음반…아내 공효진 작사한 곡 선공개

가수 케빈오가 오는 15일 첫 정규음반 '피시스 오브 _'(Pieces of _)를 발표한다고 소속사 티캐스크이엔티가 9일 밝혔다.티캐스크이엔티는 "이번 앨범은 2017년 케빈오가 데뷔한 이래 5년 만에 내놓는 첫 정규음반"이라며 "오랜 시간 동안 하나씩 모아 둔 생각의 스케치를 자신만의 스토리로 채워 완성도 높은 앨범을 선보일 것"이라고 설명했다.음반에는 '노스사이드, 1995'(Northside, 1995), '더 문 앤드 스타즈'(The Moon and Stars), '피시스 오브 유'(Pieces of You), '렛 고'(Let Go) 등 8곡이 수록됐다.케빈오는 특히 지난달 결혼한 배우자 공효진이 작사에 참여한 수록곡 '너도 나도 잠든 새벽'을 12일 오후 6시 선공개한다.케빈오는 2015년 엠넷 오디션 프로그램 '슈퍼스타K 7' 우승자 출신으로 싱글 '연인', '하우 두 아이'(How Do I) 등을 발매했다.2019년 JTBC '슈퍼밴드'를 통해 밴드 애프터문을 결성하기도 했다./연합뉴스