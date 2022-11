비아이 트랙 모션 캡처 /사진=131레이블 제공

가수 비아이(B.I)가 완성도 높은 음악을 들고 돌아온다.131레이블은 8일 0시 공식 SNS를 통해 비아이의 글로벌 EP '러브 오어 러브드 파트 원(Love or Loved Part.1)'의 트랙 모션 영상을 게재했다.트랙 모션 영상은 이번 EP의 선공개 싱글 'BTBT', 타이틀곡 '킵 미 업(Keep me up)'과 '미들 위드 유(Middle with you)', '탠저린(Tangerine)', '엔드리스 서머(Endless summer)' 등 총 5곡의 음원 일부를 담고 있다. 각 트랙에 어울리는 3D 그래픽 모션도 눈길을 사로잡는다.지난 5월 발매돼 전 세계 음악 차트에서 호성적을 거둔 'BTBT'를 시작으로 이어지는 5곡이 음원 일부만으로 하이 퀄리티를 예감하게 한다. 비아이는 곡마다 다른 보컬과 랩을 자유자재로 선보이며 음악적 역량을 발휘했다.특히 타이틀곡 '킵 미 업'은 중독성 강한 멜로디로 리스너들의 귓가를 사로잡는다. 'BTBT'로 글로벌 앨범 프로젝트의 성공적인 출발을 알린 비아이는 이번 EP에서 자신만의 음악성을 더욱 뚜렷하게 보여줄 전망이다.비아이의 글로벌 EP '러브 오어 러브드 파트 원'은 오는 18일 오후 2시(한국 시간) 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com