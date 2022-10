(여자)아이들·르세라핌, 한날 컴백 여걸들 가을 가요계 '접수'

연말 입대 소식에 인접국 아미들 아르헨 집결…1주 전부터 텐트 노숙중남미 언론들, 진 포토 특별판 발행…공연실황 문자 생중계도 "우리가 잘 때 당신은 우리 하늘의 달처럼 세상 저편에서 빛납니다. 우리 달님, 빛나러 와줘서 고마워" 연말 입대를 앞둔 방탄소년단(BTS) 진이 지구 반대편 아르헨티나에서 펼친 첫 솔로 데뷔 무대에 중남미 팬들은 뜨거운 눈물을 멈추지 못했다. 28일(현지시간) 콜드플레이의 월드투어 '뮤직 오브 더 스피어스' 부에노스아이레스 공연에 스페셜 게스트로 출연한 진은 콜드플레이가 작사, 작곡 및 연주에 참여한 '디 애스트로넛'(The Astronaut)을 선보였다. 콜드플레이의 리더 크리스 마틴은 진을 소개하기 전에 BTS와의 '마이 유니버스'(My Universe) 협업이 정말 좋았다면서 진과 공동으로 작업한 첫 솔로곡 '디 애스트로넛'에 대해 설명했다. 이어 무대에 등장한 진에 관중들은 환호했으며, 관중석은 보랏빛으로 물들기 시작했다. 진은 1절을 부른 후 두 팔을 벌리고 무대를 가로질러 뛰어가 마틴과 뜨거운 포옹 나눴다. 입대를 앞두고 팬들과 잠시 떨어지게 돼 아미들을 위해 만든 곡이라는 '디 애스트로넛'을 감미롭게 부르자, 아미들이 벅차오르는 감정을 추스르지 못하고 눈물을 흘리는 모습이 곳곳에서 포착됐다. 진이 부른 "너는 나를 향해 빛나고 있었어 어둠 속에 찾은 단 하나의 빛"이란 가사는 아미에게 건네는 입대 전 인사였다. 아미들은 "빛나러 와줘서 고마워", "ARMY WILL WAIT FOR YOU" 등의 문구를 쓴 손팻말을 들었다. 곡 마지막 부분을 크리스 마틴과 함께 열창한 진은 노래가 끝나자 스페인어로 "그라시아스(감사해요) 아르헨티나"라고 외치고 한국어로 "그리고 사랑