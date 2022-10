[방송소식] 김민하, '파친코'로 미국 고담어워즈 연기상 후보

티빙 '러브캐처 인 발리' 내달 18일 첫선▲ 김민하, '파친코'로 고담어워즈 연기상 후보 = 배우 김민하가 애플TV+ 오리지널 시리즈 '파친코'로 미국 독립영화 시상식인 제32회 고섬 어워즈의 신작 시리즈 부문 최우수 연기상(Outstanding Performance in a New Series) 후보에 올랐다고 소속사 사람엔터테인먼트가 27일 밝혔다.4대에 걸친 재일조선인 가족의 이야기를 그린 작품 '파친코'는 '획기적인 시리즈- 40분 이상 장편 부문'(Breakthrough Series over 40minutes) 후보에도 올라 총 2개 부문에 노미네이트 됐다.▲ 티빙 '러브캐처 인 발리' 내달 18일 첫선 = 티빙 오리지널 연애 리얼리티 '러브캐처' 시리즈가 '러브캐처 인 발리'로 내달 18일 돌아온다.'러브캐처'는 사랑을 잡으려는 '러브캐처'와 돈을 잡으려는 '머니캐처'가 끝없는 의심 속 진짜 사랑을 찾기 위해 펼치는 연애 심리 게임이다.이번 시즌은 인도네시아 발리에서 진행된다./연합뉴스