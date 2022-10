블랙핑크 '핑크 베놈'·'셧 다운' 뮤비 4억·2억뷰 돌파

'옛 투 컴' 등 후보 제출…'베스트 팝 듀오' 3년 연속 후보 기대1차 비밀 투표 완료…스눕독·콜드플레이 등 협업곡 깜짝 성과 낼까 그룹 방탄소년단(BTS)이 내년 2월 열리는 미국 대중음악계 최고 권위의 시상식인 '그래미 어워즈'(Grammy Awards)에 다시금 도전장을 낸 것으로 확인됐다. 맏형 진을 필두로 한 입대로 그룹 활동은 최소 3년간 '잠시 쉼표'를 찍게 됐지만, K팝 시장을 대표하는 이들의 도전사는 계속되는 셈이다. ◇ 방탄소년단 최소 4곡 후보 제출 26일 미국 대중음악계에 따르면 내년 2월 열리는 제65회 그래미 어워즈에는 협업곡 포함해 최소 4곡 이상의 방탄소년단 노래가 출품됐다. 이번 그래미 어워즈는 지난해 10월 1일(이하 현지시간)부터 지난달 30일까지 발표된 노래를 시상 대상으로 한다. 아티스트 측이 원하는 분야에 후보로 제출하면 시상식을 주최하는 레코딩 아카데미 회원 사이의 1차 비밀 투표와 최종 비밀 투표를 거쳐 최종 수상작을 결정하는 구조다. 그래미 어워즈는 총 80개가 넘는 부문을 시상하는데 구체적인 트로피 개수는 매년 바뀐다. 이 가운데 '올해의 앨범', '올해의 레코드', '올해의 노래', '신인상'이 4대 본상인 '제너럴 필즈'(General Fields)로 불린다. 방탄소년단은 올해 6월 발표한 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof)의 타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)을 비롯해 콜드플레이와 협업한 '마이 유니버스'(My Universe), 찰리 푸스와 정국이 손잡은 '레프트 앤드 라이트'(Left and Right), 진·뷔·정국·지민이 베니 블랑코·스눕독과 협업한 '배드 디시전스'(Bad Decisions)까지 네 곡을 '올해의 레코드'와 '올해의 노래'에 제출했다. 다만 이들 노래는 방탄소년단 측이 아니라 베니 블랑코·스눕