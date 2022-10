[가요소식] 레드핫칠리페퍼스, 정규 13집 '리턴 오브 더 드림 캔틴' 발매

스트레이 키즈 '헬리베이터' 뮤직비디오 1억 뷰 달성마마무, 데뷔 후 첫 월드투어 '마이 콘' 개최▲ 레드핫칠리페퍼스, 정규 13집 '리턴 오브 더 드림 캔틴' 발매 = 미국 출신의 록 밴드 레드핫칠리페퍼스가 정규 13집 '리턴 오브 더 드림 캔틴'(Return of the Dream Canteen)을 발매했다.18일 워너뮤직코리아에 따르면 신보에는 지난 8월 공개된 '티파 마이 텅'(Tippa My Tongue)을 비롯해 '에디'(Eddie), '더 드러머'(The Drummer) 등 17곡이 수록됐다.미국 유명 음악지 롤링스톤은 '티파 마이 텅'에 대해 "도발적이며 쾌활한 곡"이라며 "캘리포니아 출신 펑크록 밴드의 수많은 전작에 담겼던 독특함을 환기해줬다"고 호평한 바 있다.앞서 레드핫칠리페퍼스가 지난 4월 발매한 정규 12집 '언리미티드 러브'(Unlimited Love)는 발매 직후 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 1위를 차지하기도 했다.1983년 결성된 레드핫칠리페퍼스는 '언더 더 브리지'(Under the Bridge), '캘리포니케이션'(Californication), '기브 잇 어웨이'(Give It Away) 등을 전 세계적으로 히트시키며 총 누적 음반 판매량만 1억2천만여장을 기록했다.▲ 스트레이 키즈 '헬리베이터' 뮤직비디오 1억 뷰 달성 = 그룹 스트레이 키즈가 2018년 공개한 미니 음반 '믹스테이프'(Mixtape)의 타이틀곡 '헬리베이터'(Hellevator) 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 1억 건을 넘겼다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 밝혔다.스트레이 키즈는 이로써 '신메뉴', '백 도어'(Back Door), '미로'(MIROH), '마이 페이스'(My Pace), '소리꾼', '마니악'(MANIAC)에 이어 통산 7편의 억대 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'헬리베이터'는 '지옥'을 의미하는 'Hell'과 엘리베이터(Elevator)를 합성한 단어로, 고통스러운 시간을 넘어 정상을 향해 달려가겠다는 스트레이 키즈의 포부를 담은 멤버들의 자작곡이다.스트레이 키즈가 최근에 발표한 신보 '맥시던트'(MAXIDENT)는 '빌보드 200' 차트 정상에 오르기도 했다.▲ 마마무, 데뷔 후 첫 월드투어 '마이 콘' 개최 = 그룹 마마무가 데뷔 후 첫 월드투어 '마이 콘'(MY CON)을 개최한다고 RBW가 밝혔다.마마무는 내달 18∼20일 3일간 서울 올림픽공원 올림픽홀 공연을 시작으로 첫 월드투어를 떠난다.소속사는 "'마이 콘'은 마마무가 K팝의 독보적인 아이콘이 됐다는 의미를 담았다"고 소개했다.팬클럽 선 예매는 19일 오후 8시, 일반 예매는 21일 오후 8시에 진행될 예정이다./연합뉴스