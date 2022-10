힙합 아이돌서 '빌보드 1위' 월드스타로…BTS 9년사

2020년부터 'BTS 세상'…세계 5대 음악시장 앨범차트 정상 석권17일 맏형 진이 입대 방침을 밝힌 그룹 방탄소년단(BTS)은 세계 무대에서 기존 K팝의 한계를 깨나가며 한국 대중음악의 가능성을 확장한 대표적 그룹이다.방탄소년단은 2013년 데뷔 당시 프로듀서 방시혁이 키운 힙합 그룹으로 주목받았다.'반항아' 이미지가 강했던 이들은 동 세대가 공감하는 음악과 화려한 퍼포먼스, 친근한 소통방식 등으로 서서히 팬층을 쌓아나갔다.사회관계망서비스(SNS)에 친숙한 '밀레니엄 세대'를 중심으로 열정적이고도 응집력 높은 팬덤이 구축됐다.그 팬덤이 거대하게 성장하면서 주류 팝 시장에서 이름을 알리기 시작했다.방탄소년단은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황 속에서도 강력한 팬덤을 지렛대로 '팝의 본고장' 미국에서 빠르게 영역을 넓혀가며 글로벌 슈퍼스타로 위상을 굳혔다.특히 2020년부터는 '방탄소년단 세상'이라고 해도 과언이 아닐 정도로 연이어 대기록을 써 내려갔다.그해 2월 발매한 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 400만 장 이상의 기록적 판매고를 올리며 세계 5대 음악시장(미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스) 앨범차트 정상을 모두 석권했다,영어 곡 '다이너마이트'(Dynamite), '버터'(Butter)는 방탄소년단의 인기를 끌어올리는 '기폭제' 역할을 했다.이 곡들은 전 세계적으로 히트하며 방탄소년단의 커리어에 여러모로 새로운 지평을 열었다.아시아 지역, 또는 일부 팬덤에서만 소비된다는 편견을 깨고 세계 최정상의 팝 스타로서 위상을 굳히는 발판이 됐다.이들은 미국 빌보드 차트에서도 잇따라 성적을 내며 한국 대중음악 사상 최초로 '그래미 어워즈'에서 후보로 지명됐고, 지난해 미국 3대 음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 대상에 해당하는 '아티스트 오브 더 이어'를 수상했다.다음은 방탄소년단 활동 연보.▲ 2013년 6월 13일 = 데뷔▲ 2013년 9월 11일 = 미니 1집 'O!RUL8,2?' 발매▲ 2014년 2월 12일 = 미니 2집 '스쿨 러브 어페어'(Skool Luv Affair) 발매▲ 2014년 8월 20일 = 정규 1집 '다크 & 와일드'(DARK & WILD) 발매▲ 2015년 4월 29일 = 미니 3집 '화양연화 pt.1' 발매▲ 2015년 11월 30일 = 미니 4집 '화양연화 pt.2' 발매▲ 2016년 10월 10일 = 정규 2집 '윙스'(WINGS) 발매▲ 2017년 5월 22일 = K팝 그룹 최초 '빌보드 뮤직 어워즈'서 수상▲ 2017년 9월 18일 = 미니 5집 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 발매▲ 2017년 11월 20일 = '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 K팝 그룹 최초 공연▲ 2018년 5월 18일 = 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear) 발매▲ 2018년 5월 28일 = 한국 가수 최초 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위 기록▲ 2018년 5월 29일 = '페이크 러브'(Fake Love)로 K팝 그룹 최초로 빌보드 메인 싱글 '핫 100' 톱 10 진입▲ 2018년 10월 24일 = 한류 확산에 기여한 공로로 화관문화훈장 수여▲ 2019년 4월 12일 = 미니 6집 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 발매▲ 2020년 1월 = 한국 가수로는 처음으로 '그래미 어워즈' 공연▲ 2020년 2월 21일 = 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 발매▲ 2020년 9월 1일 = 영어 싱글 '다이너마이트'로 한국 가수 최초 빌보드 메인 싱글 '핫 100' 1위 기록▲ 2020년 10월 13일 '새비지 러브'(Savage Love) 리믹스 '핫 100' 1위 기록▲ 2020년 11월 20일 = 스페셜 앨범 '비'(BE) 발매▲ 2020년 11월 25일 = 한국 대중음악 최초 '그래미 어워즈' 후보 지명▲ 2020년 12월 1일 = '라이프 고스 온'(Life Goes On) 빌보드 '핫 100' 1위 기록▲ 2021년 6월 2일 = '버터'(Butter) 빌보드 '핫 100' 1위 기록▲ 2021년 7월 20일 = '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance) 빌보드 '핫 100' 1위 기록▲ 2021년 10월 5일 = 콜드플레이와 협업한 '마이 유니버스'(My Universe) 빌보드 '핫 100' 1위 기록▲ 2021년 11월 22일 = '아메리칸 뮤직 어워즈'에서 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year) 수상▲ 2022년 6월 10일 = 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 발매▲ 2022년 6월 14일 = 개별(솔로) 활동 병행 선언▲ 2022년 10월 15일 = 2030 부산세계박람회 유치 기원 단독 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)▲ 2022년 10월 17일 = 연장자 진 시작으로 입대 방침 발표/연합뉴스