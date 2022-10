한복 패션쇼·콘서트·전통놀이…전주시 일주일간 한복축제

그룹 방탄소년단(BTS)이 15일 부산에서 여는 2030 부산 세계박람회 유치 기원 콘서트를 네이버 콘텐츠 플랫폼에서 실시간으로 볼 수 있다고 14일 네이버 측이 밝혔다. 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO)와 라이브 엔터테인먼트 플랫폼 NOW.(나우)에서 BTS 부산 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)이 생중계된다. 제페토에서는 이용자들이 직접 '월드'를 개설한 후 전광판에 송출되는 콘서트를 감상할 수 있다고 네이버는 설명했다. /연합뉴스