스트레이 키즈, 빌보드 메인 앨범차트 1위…자체 통산 두 번째(종합)

150만 관객 대상 월드투어 나서는 블랙핑크, 서울올림픽경기장서 포문 열어15∼16일 이틀간 2만명 공연장 찾아…팬들 "오랜만에 라이브, 신나고 행복해" "4년 만에 월드 투어를 떠나는데 그 첫 공연이 서울이라 너무 뜻깊어요. 오늘 우리 같이 뛰어놀면서 즐겨봐요"(지수) 16일 오후 5시께 K팝 걸그룹 정점에 오른 블랙핑크가 무대에 등장하자 서울올림픽경기장 체조경기장(KSPO DOME)은 1만 블링크(팬덤명)의 환호가 울려 퍼졌다. 폭죽을 포함한 강렬한 무대 효과와 함께 등장한 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '프리티 새비지'(Pretty Savage), '휘파람'을 잇달아 선보였다. 리사는 "오늘은 공연을 시작하기 전에 제대로 놀 수 있을 거라고 멤버들에게 말했는데 막상 무대에 올라오니 엄청나게 떨린다"며 환하게 웃었다. 블랙핑크는 '돈 노우 왓 투 두'(Don't Know What to do), '러브식 걸스'(Lovesick Girls), '킬 디스 러브'(Kill This Love), '크레이지 오버 유'(Crazy Over You), '불장난'을 연달아 선보이며 분위기를 한껏 끌어올렸다. 관객들은 뿅망치 모양의 조명 응원 도구를 흔들면서 노래를 따라부르며 공연을 원 없이 즐겼다. 이날 공연장에는 안전을 위해 스탠딩 좌석이 없었지만, 분위기가 무르익자 관객들은 모두 자리에서 일어나서 음악에 몸을 맡겼다. 지수는 "몸이 힘들어야 오늘 공연을 제대로 즐긴 거다. 눈치 보지 말고 모두 일어서길 바란다"며 팬들을 독려했다. "난 블링크의 얼굴이 보고 싶어요. (사진 촬영을 하면) 핸드폰이랑 공연하는 거 같으니까 폰은 내려놓으세요. "(제니) '텔리'(Tally)와 '핑크베놈'(Pink Venom) 등 정규 2집에 수록된 두 곡의 무대가 끝나자 멤버들의 솔로 무대가 이어졌다. 지수는