BTS 부산 콘서트 TV 시청률 3.3%…스트리밍 5천만건 육박

그룹 방탄소년단(BTS)이 완전체로 무대에 서 팬 아미(공식 팬덤명)를 향해 앞으로도 함께 걸어 나가자고 말했다. 입대 시기가 다가온 이들은 '믿음'을 강조하며 팬들의 사랑이 있는 한 변함없이 노래하겠다고 다짐했다.방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 15일 오후 부산시 연제구 부산아시아드주경기장에서 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS 옛 투 컴 인 부산(BTS Yet To Come in BUSAN)'을 개최했다.이번 공연은 지난 4월 미국 라스베이거스에서 개최된 콘서트 이후 약 6개월 만이자, 국내 콘서트로는 지난 3월 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 펼쳐진 콘서트 이후 7개월 만이다.방탄소년단은 2030 세계박람회의 부산 유치를 기원하며 무료로 '옛 투 컴 인 부산'을 개최했다. 현장에는 약 5만명의 아미들이 객석을 채웠고, 부산 국제여객터미널 야외주차장과 해운대 특설무대에서는 대형 스크린으로 공연을 함께 즐길 수 있는 '라이브 플레이'를 진행했다.콘서트의 포문은 '마이크 드롭(MIC Drop)'이 열었다. 강렬한 곡의 분위기에 맞게 시작부터 거친 퍼포먼스를 쏟아낸 멤버들은 이어 '달려라 방탄', '런(RUN)'까지 소화하며 공연의 열기를 뜨겁게 달궜다.오프닝 무대를 마친 후 뷔는 "오랜만의 함성 콘서트다"라며 감격하는 모습을 보였다. 부산이 고향인 정국은 "부산"이라고 크게 외치고는 "부산에 살았다 아이가"라고 말하며 환하게 웃었다. 역시나 부산 출신인 지민도 "부산! 여러분 정말 보고 싶었다. 이렇게 만나게 된다"고 말했다.이어 RM은 "부산에서 하는 공연이 3년 만이다. 2030 부산세계박람회 유치