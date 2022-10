히트곡 통해 9년 함께 달린 팬에게 진심 고백'부산 출신' 지민·정국 "고향으로 모셔서 설레고 행복" '그날을 향해 숨이 벅차게, 너와 나 최고의 순간은 아직 오지 않았어(Best moment is yet to come).' 전 세계를 누비며 박수와 환호를 누려왔을 일곱 명의 월드스타는 고국 무대에서만큼은 유달리 들떠 보였다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 3년 만에 마주한 '아미'(방탄소년단 팬)의 힘찬 함성에 올해 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof)로 제1막을 마무리했다는 벅찬 감정이 겹친 듯했다. 방탄소년단(BTS)은 노래 가사로는 '아직 오지 않았다'고 했지만, 5만명의 '보랏빛 군단'과 함께 최고의 순간을 선명하게 그려냈다. 15일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 단독 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)에서다. 방탄소년단은 "오늘은 여러분과 함께 하는 축제"라며 "이 자리에서 춤추고 뛰어놀면 그만인 아주 좋은 콘서트다. 서늘한 공기를 제대로 즐겁게 만들어 보자"고 외쳤다. 이날 콘서트는 2030 부산세계박람회 유치를 기원해 무료로 마련된 행사로, 방탄소년단은 90분간 그 어느때보다 가슴 먹먹한 '특급 무대'를 펼쳐 보였다. 무대는 거대한 방탄소년단 로고 조형물 아래 그간 발표한 타이틀곡 뮤직비디오에 나온 소품들을 배치해 아늑함이 느껴지도록 꾸몄다. 무대를 빙 둘러싼 스타디움 객석에서는 보랏빛 응원봉이 은하수처럼 반짝였고, 객석과 무대 사이는 정사각형 모양의 스탠딩석을 빼곡하게 채웠다. 방탄소년단이 전광판을 가르고 라이브 밴드와 함께 등장하자 장내는 떠나갈 듯한 함성으로 가득 찼다. 팬들은 조금이라도 멤버들을 가까이서