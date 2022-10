BTS 부산 콘서트 D-1…리더 RM "단 하루인 만큼 온몸 바칠 것"

"실 가창 마지막 될 수도 있는 오랜만의 곡도 포함"그룹 방탄소년단(BTS)이 부산에서 여는 단독 콘서트를 하루 앞두고 "단 하루인 만큼 온몸을 바쳐 하게 되지 않을까 싶다"고 14일 각오를 밝혔다.방탄소년단의 리더 RM은 이날 오후 늦게 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "제 또 다른 마음의 고향 부산에서 뛰어놀 수 있게 돼 기분이 좋다"며 이같이 적었다.RM은 "한국에서 풀(Full) 관객으로 함성과 함께 하는 공연다운 공연은 근 3년만"이라며 "우리도 10년 이내에 이 정도 사이즈의 '스탠딩 공연'은 처음"이라고 기대를 드러냈다.또 "처음부터 장소나 상황이 상황인 만큼 축제나 페스티벌 느낌이 강하게 들 수 있도록 기획했다"며 "우여곡절도 많았습니다만"이라고 덧붙였다.방탄소년단의 이번 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in Busan)은 지난 3월 서울 잠실주경기장 이래 7개월 만에 여는 국내 단독 공연이다.그러나 올해 3월 콘서트는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 함성과 떼창이 막힌 채 회당 1만5천명만 들였기에 제대로 된 국내 콘서트로서는 2019년 10월 이래 3년 만이다.RM은 이번 콘서트의 세트리스트에 대한 힌트도 일부 건넸다.그는 "어쩌면 실 가창이 마지막이 될 수도 있는, 아주 오랜만에 부르는 곡도 포함돼 있다"고 귀띔했다.이어 "애초에 이런 포맷의 오프라인 공연이 처음인 데다 또 아주 간만이기 때문에 록 페스티벌이나 DJ 페스티벌의 느낌으로 처음부터 끝까지 손들고 따라부르며 그저 행복하게 축제처럼 즐겨주시면 감개무량하겠다"며 "그런 느낌이 우리의 의도에도 가장 부합한다"고 부연했다.RM은 "방탄은 공연이니 최선과 최고의 모습을 보여드릴 수 있도록 해보겠다"며 "내일 뵙겠다"라고 전 세계 아미(방탄소년단 팬)에게 인사를 건넸다./연합뉴스