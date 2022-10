디에이드, 신곡 '헤어지지 말자' 오늘 발매…'고막 힐링' 예고

가수 디에이드가 딩고와 함께 두 번째 신곡을 발표한다.딩고 뮤직은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디에이드의 신곡 '헤어지지 말자'를 공개한다.'헤어지지 말자'는 가슴 절절하고 슬픈 이별의 이야기를 디에이드만의 섬세한 감성으로 풀어낸 곡으로, 애절한 가사와 보컬 안다은의 폭발적인 보컬이 어우러져 곡의 완성도를 높였다.이번 신곡은 디에이드가 지난 6일 발매한 싱글 '누구보다 널 사랑해'에 이어 딩고와 함께하는 두 번째 음원으로, '그대를 사랑하는 10가지 이유'의 안영민 작곡가가 프로듀싱을 맡아 올 가을 수많은 리스너의 귀를 사로잡을 새로운 명곡 탄생을 기대하게 한다.디에이드는 보컬 안다은과 기타 연주를 맡은 김규년으로 이루어진 2인조 밴드다. 안다은은 최근 방송된 JTBC '싱어게인 2'에서 '과몰입 유발 48호 가수'로 출연해 독특한 음색과 탄탄한 가창력을 자랑했다.또한 KBS2 '연애의 발견' OST인 '묘해, 너와', '너무 보고 싶어'를 비롯해 '그대와 나, 설레임', '그대를 사랑하는 10가지 이유' 등 다수의 히트곡을 통해 특유의 감성적이면서도 청아한 매력을 발산했다.딩고는 최근 디에이드의 '누구보다 널 사랑해'를 비롯해 조남지대(조세호X남창희)의 힙합 도전곡 '사랑받지 못하는 남자, 배달받지 못하는 남자', 빅스 혁의 신곡 '스테이 포 미(Stay for me, Feat.서인국)', 산이와 로코베리가 함께한 듀엣곡 '오늘 날씨 맑음', 저스디스의 힙합 복귀곡 '디스 이즈 마이 라이프(THIS Is My Life)' 등 다채로운 장르의 아티스트와 음원을 발매하며 음악 IP 및 음악 관련 영상 콘텐츠 파워를 확장해 가고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com