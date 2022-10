챤미나 /사진=워너뮤직코리아 제공

가수 챤미나(Chanmina)가 새 싱글 '미러(Mirror)'로 컴백한다.챤미나는 14일 자정 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 '미러'의 티저 이미지를 공개했다.이미지 속 챤미나는 팝한 아우라의 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 그동안 유지해온 강렬함을 벗어나 우아하면서도 몽환적인 분위기를 드러낸 챤미나가 과연 어떤 신선한 음악으로 대중을 즐겁게 할지에 대한 관심을 고조시켰다.이번 신곡 '미러'에는 포스트 말론(Post Malone)의 '원 라이트 나우(One Right Now, with. The Weekend)', 카밀라 카베오(Camila Cabello)의 '하바나(Havana, feat. Young Thug)', 블랙핑크의 '러브식 걸즈(Lovesick Girls)', '돈트 노우 왓 투 두(Don't Know What To Do)' 등 다수의 유명 곡 프로듀싱을 맡은 작곡가 Brian Lee가 참여했다.챤미나는 앞서 발매한 싱글 '돈트 고(Don't go, feat. ASH ISLAND)'와는 또 다른 분위기를 예고했다. 그루브함과 편안한 느낌의 업 템포 사운드와 록의 조화가 특징인 '미러'로 리스너들의 마음을 휘어잡을 전망이다.그간 챤미나는 일본에서 손 꼽히는 아티스트로 주목받아온 만큼, 일본과 한국을 넘나드는 폭넓은 활동 영역을 자랑했다. 태연, 강다니엘의 음원에 피처링으로 참여, 현재 가장 트렌디한 일본 아티스트로 MZ 세대들의 스포트라이트를 받고 있다.챤미나의 두 번째 싱글 '미러'는 28일 오후 6시 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com