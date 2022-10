[포토] 마마무, '미니 12집으로 컴백'

그룹 마마무가 완전체 컴백에 강한 자신감을 드러냈다.마마무(솔라, 문별, 휘인, 화사)는 11일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 12집 '마이크 온(MIC ON)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다. 이날 진행은 재재가 맡았다.마마무의 완전체 앨범 발매는 미니 11집 '아이 세이 마마무 : 더 베스트(I SAY MAMAMOO : THE BEST)' 이후 1년 1개월 만이다. 다같이 활동에 나서는 건 무려 2년 만이다.문별은 "설레고 기대도 된다. 재밌게 활동하고 싶은 마음이다. 무무(공식 팬덤명)들이랑 이번 기회로 더 많이 놀 수 있어 기대된다"고 말했고, 솔라 역시 "같은 생각이다. 코로나19 이후로 무무들을 처음 만나는 거라 떨린다. 이번 타이틀곡 제목처럼 마마무가 일내러 돌아왔으니 많이 기대해 달라"며 환하게 웃었다.이어 휘인은 "오랜만에 모이니 에너지가 잔뜩 채워지는 기분이다. 대면으로 팬분들을 만나 뵐 자리가 있어 기쁘다"고 했고, 화사는 "코로나19 때문에 무대적으로 많이 (팬분들을) 뵙지 못해서 아쉬움이 많았는데 이번 컴백으로 오랜만에 에너지 충전이 될 것 같다. 많은 팬분이 좋아해 주시지 않을까 싶다"고 말했다.새 미니앨범 '마이크 온'은 '마이크를 켠 마마무가 일내러 돌아온다'는 의미로, 앨범에 대한 멤버들의 자신감과 자부심을 느낄 수 있다. 앨범에는 타이틀곡 '일낼라(ILLELLA)'를 포함해 '하나둘셋 어이!(1,2,3 Eoi!)', 'L.I.E.C'까지 총 3곡이 수록됐다.솔라는 "마마무가 드디어 마이크를 켜고 일내러 왔다는 굉장한 포부를 담은 앨범이다. 어마어마한 일을 낼 거라서 기대해 주시면 좋을 것 같다"며 강한 자신감을 내비쳤다.마마무의 미니 12집 '마이크 온'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com