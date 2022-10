코요태가 쏘는 유쾌한 응원…"미래는 불확실하지만 희망 드려요"

'세계관 맛집' 그룹 킹덤(KINGDOM)이 돌아왔다.킹덤(훤, 자한, 단, 아서, 무진, 루이, 아이반)은 5일 오후 6시 미니 5집 '히스토리 오브 킹덤 : 파트 5. 루이(History Of Kingdom : Part Ⅴ. Louis)'를 발매했다.'히스토리 오브 킹덤 : 파트 5. 루이'는 새 멤버 훤이 합류하고 선보이는 첫 앨범이자 깊고 진한 킹덤 표 세계관의 연장선이다. 킹덤은 데뷔 때부터 멤버들을 한 왕국을 다스리는 왕으로 설정해 방대한 8부작 시리즈를 펼쳐가고 있다.이번 앨범에는 타이틀곡 '백야(Long Live the King)'를 포함해 'Intro : Requiem', '마침표', '데스티니(Destiny)', '와카 와카(WAKA WAKA)', '포이즌(Poison)', '백야' 인스트루먼트 버전까지 총 7개 트랙이 수록됐다. 멤버 단, 무진이 수록곡의 작사·작곡·편곡 등 앨범에 두루 참여하며 음악적 역량을 펼쳤다. 미니 5집의 주인공은 멤버 루이다. 타이틀곡 '백야'는 시네마틱 에픽 댄스 팝 장르의 곡으로, 섬세한 오케스트라와 강렬한 신스 사운드가 웅장한 분위기를 자아낸다.가사에는 영생의 삶을 사는 루이의 기쁨, 슬픔, 고통 등 다양한 감정선이 담겼다. 밤에도 어두워지지 않는 백야처럼, 루이는 지지 않는 빛인 동시에 죽지 않는 영생의 삶을 사는 왕으로 설정됐다.저 태양 빛이 다시 떠오르기 전숨 죽여 기다린 순간모든 게 변해도 이 곳에 서리라승리의 깃발을 올려 Burning like a fire 더 붉게 차올라 끝이 없는 절망 속 한줄기의 빛Running out of time 날 막지 못해 다내 두 손으로 또 다시 써내릴 destiny Long live the king Long live the king 난 지지 않는 빛탄탄한 스토리에 완성도 높은 음악, 압도적인 영상미의 뮤직비디오로