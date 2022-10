HK영상｜"롤모델은 세븐틴" 킹덤이 직접 설명하는 포인트 안무

'세계관 맛집' 그룹 킹덤(KINGDOM)이 돌아왔다.킹덤(훤, 자한, 단, 아서, 무진, 루이, 아이반)은 5일 오후 6시 미니 5집 '히스토리 오브 킹덤 : 파트 5. 루이(History Of Kingdom : Part Ⅴ. Louis)'를 발매했다.'히스토리 오브 킹덤 : 파트 5. 루이'는 새 멤버 훤이 합류하고 선보이는 첫 앨범이자 깊고 진한 킹덤 표 세계관의 연장선이다. 킹덤은 데뷔 때부터 멤버들을 한 왕국을 다스리는 왕으로 설정해 방대한 8부작 시리즈를 펼쳐가고 있다.이번 앨범에는 타이틀곡 '백야(Long Live the King)'를 포함해 'Intro : Requiem', '마침표', '데스티니(Destiny)', '와카 와카(WAKA WAKA)', '포이즌(Poison)', '백야' 인스트루먼트 버전까지 총 7개 트랙이 수록됐다. 멤버 단, 무진이 수록곡의 작사·작곡·편곡 등 앨범에 두루 참여하며 음악적 역량을 펼쳤다. 미니 5집의 주인공은 멤버 루이다. 타이틀곡 '백야'는 시네마틱 에픽 댄스 팝 장르의 곡으로, 섬세한 오케스트라와 강렬한 신스 사운드가 웅장한 분위기를 자아낸다.가사에는 영생의 삶을 사는 루이의 기쁨, 슬픔, 고통 등 다양한 감정선이 담겼다. 밤에도 어두워지지 않는 백야처럼, 루이는 지지 않는 빛인 동시에 죽지 않는 영생의 삶을 사는 왕으로 설정됐다.저 태양 빛이 다시 떠오르기 전숨 죽여 기다린 순간모든 게 변해도 이 곳에 서리라승리의 깃발을 올려 Burning like a fire 더 붉게 차올라 끝이 없는 절망 속 한줄기의 빛Running out of time 날 막지 못해 다내 두 손으로 또 다시 써내릴 destiny Long live the king Long live the king 난 지지 않는 빛탄탄한 스토리에 완성도 높은 음악, 압도적인 영상미의 뮤직비디오로 세계관 구축에 충실해온 킹덤은 '백야'로 자신들의 정체성을 더욱 공고히 했다. '백야'는 시네마틱 에픽 사운드를 기반으로 웅장하면서도 섬세하고 아름다운 매력을 동시에 가져간다. 단순히 중독성에만 매몰되는 음악들과의 차별화 지점이다.오케스트라 사운드에 어우러진 멤버들의 강렬한 칼군무는 단숨에 시선을 끈다. 마치 한 편의 영화를 보는 듯한 퀄리티를 구현해낸 킹덤이다. 곡이 전개되면서 점점 격렬해지는 감정은 음악적으로나 시각적으로나 다채롭게 펼쳐진다. 보고 듣는 재미가 동시에 충족되는 경험을 할 수 있다.뮤직비디오 몰입도는 최상이다. 웅장한 궁전을 배경으로 화려한 의상을 차려입은 킹덤은 물오른 표정 연기와 퍼포먼스를 선보인다. 새롭게 합류한 멤버 훤과의 호흡도 안정적이다. 뮤직비디오 말미에는 킹덤의 시그니처라고 할 수 있는 다음 세계관에 대한 예고, '쿠키 영상'이 등장해 재미를 배가한다. 멤버 무진은 짙게 깔린 어둠 속에서 카리스마 넘치는 눈빛을 발산해 이어질 앨범에 대한 기대감을 높였다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com