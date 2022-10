부산시, 열흘 앞둔 BTS 콘서트 행사장 현장 점검

롯데백화점은 오는 15일 부산 아시아드 주 경기장에서 열리는 2030 부산 세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS <Yet To Come> in BUSAN'의 공식 상품 스토어를 운영한다고 5일 밝혔다. 7일부터 16일까지 롯데백화점 부산 본점과 잠실 롯데월드몰에 마련되는 공식 스토어에서는 의류와 패션 소품 등 방탄소년단 굿즈를 선보인다. 일부 상품은 오프라인 매장에서 우선 선보이며 온라인에는 품절된 상품도 구할 수 있다. 롯데는 또 잠실 롯데월드몰 잔디광장에 BTS 콘서트를 상징하는 대형 포토존을 11∼16일 운영한다. /연합뉴스