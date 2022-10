[가요소식] 블랙핑크, 빌보드 세부 차트 2주 연속 톱 5위 기록

비아이, 내달 18일 새 EP 앨범 발매▲ 블랙핑크, 빌보드 세부 차트 2주 연속 톱 5 = 걸그룹 블랙핑크가 빌보드 세부 차트인 '글로벌 200'에서 2주 연속 톱 5위에 들었다.4일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)의 타이틀곡 '셧 다운'(Shut Down)은 '글로벌 200' 차트에서 지난주 1위에서 3계단 떨어진 4위를 기록했다.선공개곡 '핑크 베놈'(Pink Venom)은 '글로벌 200' 차트에서 10위를 기록했다.'셧 다운'과 '핑크 베놈'은 빌보드의 '글로벌'(미국 제외) 차트에서도 각각 3위와 6위에 이름을 올려 상위권을 유지했다.'본 핑크'는 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 4위를 기록하며 2주 연속 차트에 진입했다.▲ 비아이, 내달 18일 EP '러브 오어 러브드 파트 원' 발매 = 가수 비아이(B.I)가 내달 18일 EP 음반 '러브 오어 러브드 파트 원'(Love or Loved Part. 1)을 발매하며 컴백한다.4일 131레이블에 따르면 이번 음반의 타이틀곡은 '킵 미 업'(Keep me up)을 포함해 '비티비티'(BTBT), '미들 위드 유'(Middle with you), '탠저린'(Tangerine), '엔드리스 서머'(Endless summer)까지 총 5곡이 수록된다.그룹 아이콘 출신인 그는 지난해 데뷔 7년 만의 첫 정규 음반 '워터폴'(WATERFALL)과 음반 '코스모스'(COSMOS)를 내며 홀로서기에 나섰다.▲ 트레저, 미니 2집 '더 세컨드 스텝 : 챕터 2' 발매 = 그룹 트레저가 미니 2집 '더 세컨드 스텝 : 챕터 투'를 발매한다고 4일 소속사 YG엔터테인먼트가 밝혔다.'더 세컨드 스텝 : 챕터 투'는 타이틀곡 '헬로'(HELL0)를 포함해 '고마워', '클랩!'(CLAP!), '묻어둔다' 등 6곡이 담겼다.소속사는 "때로는 청량함을 품은 소년이었고 때로는 강렬한 카리스마를 선보였던 멤버들이 이제 한층 성숙해진 감성과 비주얼을 보여줄 것"이라고 소개했다.트레저는 내달 12∼13일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 단독 공연 '2022 트레저 콘서트 인 서울'(2022 TREASURE CONCERT IN SEOUL)을 연다./연합뉴스