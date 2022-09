[가요소식] 스트레이 키즈, 월드투어 공연 지역 추가

김세정 솔로 데뷔 후 첫 해외 팬 미팅 개최▲ 스트레이 키즈, 월드투어 개최 지역 추가 = 그룹 스트레이 키즈가 두 번째 월드투어 '스트레이 키즈 세컨드 월드투어 마니악'(Stray Kids 2nd World Tour MANIAC)의 공연 지역을 추가로 공개했다.30일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈는 11월 12~13일(이하 현지시간) 인도네시아 자카르타를 시작으로 2023년 2월 2~3일 태국 방콕, 5일 싱가포르, 18일 호주 멜버른, 21일 시드니, 3월 22~23일 미국 애틀랜타, 26~27일 포트워스까지 7개 도시에서 11회 공연을 열며 투어를 이어간다.스트레이 키즈는 4월 서울 공연을 시작으로 이달까지 미국 뉴어크, 시카고, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 애너하임, 일본 고베, 도쿄 9개 도시에서 무대를 선보였다.스트레이 키즈는 내달 7일 오후 1시께 신보 '맥시던트'(MAXIDENT)를 공개한다.▲ 김세정, 솔로 데뷔 후 첫 해외 팬 미팅 개최 = 가수 겸 배우 김세정이 솔로 데뷔 후 첫 해외 팬 미팅 '김세정 퍼스트 아시아 팬 미팅 2022 세정스 세상 다이어리'(KIM SEJEONG 1st ASIA FANMEETING 2022 SEJEONG'S SESANG DIARY)를 떠난다.소속사 젤리피쉬엔터테인먼트에 따르면 김세정은 11월 4일 인도네시아 자카르타, 6일 태국 방콕, 11일 일본에서 팬 미팅을 개최한다.소속사는 "이번 팬 미팅은 솔로 데뷔 후 처음으로 개최되는 아시아 투어로 팬들이 보내준 사랑과 관심에 보답하고자 한다"고 말했다.▲ 마마무, 신보 '마이크 온' 타이틀곡 제목 '일낼라' 공개 = 내달 11일 컴백하는 마마무가 타이틀곡 제목 '일낼라'와 함께 멤버 솔라의 콘셉트 영상을 공개했다고 30일 소속사 RBW가 밝혔다.소속사는 "당당하고 카리스마 넘치는 완전체 마마무가 비장한 각오로 컴백한다는 의미가 담았다"며 영상을 소개했다.이번 음반은 지난해 9월 데뷔 7주년을 기념해 발매한 베스트 앨범 '아이 세이 마마무 : 더 베스트'(I SAY MAMAMOO : THE BEST) 이후 1년여 만에 발표하는 신보다./연합뉴스